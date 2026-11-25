(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Dalle aziende agricole ai mercati locali, dalle ricette di famiglia alla convivialità della tavola, la Dieta Mediterranea va ben oltre ciò che si mangia. È il messaggio al centro delle celebrazioni della Fao a Roma in occasione della prima Giornata internazionale della Dieta Mediterranea. Istituita dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2025, la Giornata riconosce la Dieta Mediterranea come un sistema vivo, nel quale produzione e consumo alimentare si intrecciano con salute, risorse naturali, mezzi di sussistenza, cultura e tradizioni. "Ciò che mangiamo determina la nostra salute - ha dichiarato il direttore generale della Fao QU Dongyu - ma influenza anche ciò che gli agricoltori producono, il modo in cui utilizziamo terra e acqua, quali alimenti arrivano sui nostri mercati, i mezzi di sussistenza che sosteniamo e, in ultima analisi, i sistemi agroalimentari che costruiamo".

Di fatto, precisa la Fao, non esiste un'unica Dieta Mediterranea ma modelli alimentari che variano tra Paesi e comunità, condividendo però alcuni elementi ricorrenti: cereali integrali, verdure, legumi, frutta secca, semi e frutta di stagione, con l'olio d'oliva come principale fonte di grassi e un consumo moderato di pesce, prodotti ittici, pollame, uova e latticini. A caratterizzarla, però, sono anche conoscenze culinarie, pasti condivisi e saperi tramandati di generazione in generazione, parte integrante di questo patrimonio riconosciuto dall'Unesco.

"Il nostro obiettivo - ha precisato il direttore generale - non dovrebbe essere quello di rendere uguali le diete in tutto il mondo ma di garantire che ogni persona, ovunque si trovi, possa avere accesso a un'alimentazione sana, nutriente, economicamente accessibile, culturalmente adeguata e sostenibile" (ANSA).

