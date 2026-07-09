(ANSA) - ROMA, 09 LUG - In un mondo in cui i mercati alimentari e agricoli sono sempre più interconnessi e vulnerabili a shock frequenti e intensi - dagli eventi meteorologici estremi ai conflitti geopolitici -, le scelte di politica commerciale e una cooperazione internazionale più forte svolgono un ruolo fondamentale per garantire la stabilità globale. È quanto emerge dal rapporto "The State of Agricultural Commodity Markets" (Soco 2026), pubblicato oggi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao).

Con un valore del commercio agroalimentare quintuplicato dal 2000, fino a raggiungere i 2 trilioni di dollari, rafforzare la resilienza delle reti commerciali è diventata un'urgenza planetaria. I dati dimostrano che quadri politici coordinati a livello internazionale possono contenere l'impennata dei prezzi e l'insorgere della fame.

Il Direttore Generale della Fao, QU Dongyu, ha ammonito nella sua prefazione al rapporto, che la frammentazione, l'incertezza e il calo della cooperazione danneggiano tutti i paesi, specialmente i più poveri, al contrario, "tutti i paesi possono beneficiare di una cooperazione internazionale più forte, di reti commerciali ben funzionanti e integrate e di una maggiore fiducia nel sistema commerciale multilaterale".

Tra le raccomandazioni chiave del rapporto emerge l'importanza della connettività: i paesi che diversificano i propri partner commerciali sono più resilienti alle crisi. Al contrario, i blocchi all'esportazione imposti dai grandi produttori generano instabilità e insicurezza alimentare sistemica. In più, i picchi dei prezzi delle materie prime alimentari causati dallo shock possono avere un impatto persistente.

Infine, dal momento che le scorte alimentari sono una componente integrante delle strategie di resilienza, la Fao suggerisce di abbandonare le costose scorte di massa per favorire riserve d'emergenza più piccole e mirate, integrate nel welfare, per proteggere i più vulnerabili senza distorcere i mercati. (ANSA).

