(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Le scorte delle materie prime alimentari globali restano generalmente abbondanti, soprattutto per grano e cereali, con equilibri più tesi su riso, zucchero e oli vegetal, ma aumentano i rischi legati al clima, alle interruzioni logistiche e alle tensioni geopolitiche. E' quanto emerge dall'ultima edizione semestrale del rapporto Outlook della Fao, che prevede anche un rallentamento della crescita della spesa mondiale per le importazioni nel 2026 grazie al calo dei prezzi internazionali di caffè e cacao, con +1,9% rispetto a un incremento di quasi l'8% nel 2025.

Sul fronte dei cereali, le scorte globali dovrebbero salire dell'1,8% entro la fine della stagione 2027, spinte dall'accumulo di grano in Russia e Ucraina dove frenano le difficoltà legate ai conflitti. Proprio per il calo dell'export di grano, il commercio mondiale di cereali nel 2026/27 è atteso in contrazione del 3,3%, a fronte di produzioni comunque superiori alle medie degli ultimi 5 anni. Inversione di tendenza invece per il riso, la cui produzione diminuirà per la prima volta in quattro stagioni a causa di El Niño e dei minori margini per i produttori, pur mantenendo le riserve al secondo livello più alto mai registrato.

Per quanto riguarda le altre materie prime, secondo il rappirto, la produzione record di semi oleosi nel 2026/27 non basterà a frenare il calo delle scorte di oli e grassi, assorbite dalla forte domanda per i biocarburanti. Sotto pressione anche lo zucchero, la cui produzione scenderà al di sotto dei consumi spingendo al rialzo i prezzi. Segnali positivi arrivano invece dal comparto zootecnico, con la produzione di carne in lieve crescita grazie al pollame, che compenserà il calo di bovini e ovini, mentre il settore lattiero-caseario segnerà +1,8% nella produzione e +2,1% negli scambi. Bene anche il comparto ittico con +0,3% grazie al boom dell'acquacoltura (+3,6%), che bilancia il crollo della pesca di cattura (-3,4%) dovuto all'impatto di El Niño sulle acciughe peruviane e al caro carburante. (ANSA).

