Non compromettere 35 anni di progressi dell'agricoltura biologica e garantire continuità a un settore strategico per la transizione agroecologica e per l'intero comparto agroalimentare. È l'appello di FederBio in vista del confronto al Parlamento europeo sulla Pac 2028-2034.

Al centro della discussione l'articolo 10 della proposta della Commissione europea, che prevede l'obbligo per tutti gli Stati di sostenere sia la conversione al biologico sia il mantenimento delle produzioni già certificate. Una disposizione che FederBio chiede di confermare nel testo definitivo, per garantire certezze alle aziende che, attraverso pratiche rispettose dell'ambiente e della fertilità del suolo, contribuiscono alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

Con una quota di Superficie agricola utilizzata biologica del 20%, quasi il doppio della media europea, l'Italia si conferma tra i Paesi leader del comparto. "Non possiamo permettere che la futura Pac metta a rischio questo patrimonio - dichiara Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio - chiediamo all'Europa di continuare a investire nella transizione agroecologica riconoscendone il ruolo strategico per la competitività, la sostenibilità e la resilienza del sistema agroalimentare. Le risorse pubbliche siano destinate a modelli produttivi basati su regole chiare e controlli rigorosi. Inserire nella Pac riferimenti a modelli, come la cosiddetta agricoltura rigenerativa, privi di una definizione normativa e di criteri condivisi - conclude - rischia di creare confusione e aprire la strada al greenwashing".

