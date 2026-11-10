(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Apprezzamento per le misure a sostegno della natalità e della genitorialità previste dal disegno di legge, sottolineando la necessità di porre la famiglia al centro delle politiche economiche. In questa prospettiva, Federdistribuzione, ha proposto Introdurre una 'Dote famiglia', strumento dedicato a sostenere le spese legate alla crescita dei figli, e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 10% per i prodotti tessili e di abbigliamento che rispettano specifici criteri di sostenibilità ambientale certificata, con l'obiettivo di favorire consumi sostenibili e sostenere una filiera strategica per il Made in Italy. A presentarla è il presidente della Federazione, Carlo Alberto Buttarelli, in audizione sulla Legge di Bilancio 2027 alla Camera.

In relazione agli attacchi informatici Federdistribuzione ha evidenziato l'esigenza di rafforzare gli incentivi orientati alla cybersecurity e alla resilienza digitale, anche attraverso un credito d'imposta dedicato o l'estensione delle agevolazioni esistenti agli investimenti in sicurezza, certificazioni e formazione del personale. È stata poi richiamata l'attenzione sul ruolo del franchising come leva per l'autoimpiego e l'imprenditorialità, proponendo il ripristino di strumenti agevolativi per favorire l'accesso al credito. Con riferimento alla fiscalità, Federdistribuzione ha ribadito la richiesta di un'abrogazione definitiva della plastic tax e della sugar tax oppure di una proroga almeno al 1° gennaio 2028. Per quanto riguarda il sostegno ai redditi da lavoro, bene l'estensione dell'aliquota Irpef del 33% ai redditi fino a 55mila euro, chiedendo tuttavia di ampliarne l'applicazione fino a 60mila euro per rafforzare il sostegno al ceto medio. Apprezzamento, infine, anche per la flat tax agevolata per i giovani lavoratori, per la proroga della detassazione degli incrementi salariali, delle agevolazioni sul lavoro festivo e nei giorni di riposo, sottolineanto l'importanza di rendere queste misure più semplici, strutturali e stabili nel tempo. (ANSA).

