(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 22 LUG - Ferrero México investirà 86 milioni di dollari tra quest'anno e il prossimo nel suo stabilimento di San José Iturbide, nello Stato del Guanajuato.

Il progetto punta a raddoppiare la capacità produttiva, passando dalle attuali 35.000 a quasi 70.000 tonnellate annue, per incrementare le esportazioni e rafforzare le infrastrutture logistiche ed energetiche.

Il piano, che porterà alla creazione di 60 nuovi posti di lavoro e all'ingresso in nuove categorie di prodotto, rientra in una strategia a lungo termine in Messico, oggi ottavo mercato globale del gruppo. Il Ceo regionale, Paolo Cornero, ha sottolineato: "Il Gruppo Ferrero vede che il Messico ha nei prossimi sei anni la sfida di quasi raddoppiare il suo livello di valore, passando dagli attuali 550 milioni a oltre 1.000 milioni di euro di fatturato".

All'annuncio ha partecipato l'ambasciatore d'Italia, Alessandro Modiano, che ha dichiarato: "Ferrero è una delle aziende la cui presenza in Messico ci inorgoglisce, perché rappresenta la qualità dell'impresa italiana, molto apprezzata in questo Paese e in tutto il mondo, e perché accompagna la sua attività industriale e commerciale con iniziative di alto impatto sociale e ambientale". Evidenziando la visione dell'azienda, Cornero ha poi concluso: "Siamo una società privata, quindi non ci preoccupano molto i tre mesi, i sei mesi, stiamo pensando più a lungo termine". (ANSA).

