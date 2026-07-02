(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Il governo Meloni ha indubbiamente condotto una valutazione attenta di tutte quelle che sono le cause e le concause di un sistema che reca problematiche alla possibilità di avere un sistema idrico potenzialmente valido e sufficiente. È indubbio che queste criticità risalgano al passato e spesso e volentieri sono anche frutto della mancanza di risorse". Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti a margine dell'assemblea dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) "Per quanto riguarda il principio della coesione territoriale, noi abbiamo cercato - ha aggiunto - nel limite del possibile, di far sì che alle risorse che già erano state individuate nella programmazione 2021-2027, in sede di revisione, ne fossero aggiunte altre".

"Oggi - ha concluso - abbiamo 2,4 miliardi di euro a disposizione, dei quali 1,7 miliardi finanziati con risorse europee e 700 milioni finanziati dai fondi nazionali.

Attualmente abbiamo delle opere selezionate per un valore di 420 milioni e sono circa 180 gli interventi previsti. Noi abbiamo fatto anche molto nel piano nazionale di ripresa e resilienza, perché abbiamo messo a disposizione 5,4 miliardi di euro. I consorzi di bonifica ne hanno gestiti circa 1,6 miliardi per 258 interventi. Devo dire che sono soddisfatto di questo risultato".

(ANSA).

