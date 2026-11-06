(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Con l'arrivo dei primi freddi e una domanda complessivamente prudente, calano i prezzi nei mercati all'ingrosso, a partire dalle clementine che costano il 10,1% in meno rispetto alla settimana scorsa, tra 1,90 e 2,00 euro/Kg.

L'abbassamento delle temperature, infatti, rappresenta il fattore chiave per favorire soprattutto gli agrumi. Lo segnala La Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati appuntamento settimanale, in collaborazione con Consumerismo No Profit.

Tra la frutta ottimi i cachi italiani, tra 1,50 euro/kg e i 2,20 euro/kg a seconda delle pezzature e le mele con un'offerta al gran completo, a partire dalla Royal Gala che si conferma la varietà più economica a 1,20 euro/kg per la varietà di pianura e 1,50 euro/kg per quella di montagna. Con il freddo, aumenta anche la richiesta delle castagne, con listini all'ingrosso tra i 3 e i 4,30 euro/kg. Svolta di convenienza anche tra gli ortaggi, con finocchi a una media di 1,30 euro/kg, radicchio in calo del 10,6%, con il tondo rosso a 2,50 euro/kg e il lungo precoce intorno ai 3 euro/kg. Si normalizza il prezzo dei fagiolini in calo del 2,6% in una settimana, mentre scendono in maniera più evidente per le lattughe -8,9%. Bmti segnala la piena stagione del cavolo nero a 1,80 euro/kg e il calo fisiologico post-Halloween per le zucche, da 0,60 euro/kg a 1,30 euro/kg, a seconda delle varietà.

Nel settore ittico, nonostante le mareggiate abbiano limitato le uscite dei pescherecci, il protagonista della settimana è il polpo verace nazionale: l'ampia disponibilità e il calo del 4,9% delle quotazioni (tra i 12 e i 14 euro/kg) lo rendono ideale da acquistare in anticipo e congelare in vista delle festività natalizie.

Buone opportunità anche per le triglie, tra i 2 e i 6 euro/kg a seconda della tagli e per i cefali tra i 2 e 4 euro/kg. In calo le orate pescate medie (-15% in una settimana), che scendono verso i 23 euro/kg, mentre restano vivamente consigliate le mazzancolle, nel pieno della loro stagione tra i 13 e i 16 euro/kg. (ANSA).

