- Sono buone le premesse per la campagna della frutta estiva italiana. Lo fa sapere Fruitimprese, oggi al Masaf in occasione di una iniziativa per la promozione del consumo della frutta estiva, organizzata in collaborazione col ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste. In degustazione preparazioni a base di pesche, nettarine, albicocche, cocomeri e meloni, in una kermesse che ha visto il debutto della prima uva da tavola della stagione proveniente da Puglia e Sicilia, per divulgare la cultura del consumo dei prodotti ortofrutticoli, sempre di più presidio di genuinità e salubrità Le campagne produttive stanno rispettando le aspettative dal punto di vista quantitativo, precisa il presidente di Fruitimprese Marco Salvi, mentre la stagione commerciale delle ciliegie si sta concludendo tra luce e ombre, con risultati migliori al Nord rispetto all'area pugliese.

Le premesse per la produzione dell'uva da tavola, sempre più imperniata sulle nuove varietà senza semi, sono ottime dal punto di vista della qualità. E la raccolta delle pesche e nettarine procede a ritmo sostenuto, le previsioni, al momento, riportano una crescita del prodotto a disposizione nell'ordine del 5-10%; ci aspettiamo che il mercato risponda nel modo corretto, considerando le alte temperature previste almeno per tutto il mese di luglio, che stanno spingendo anche il consumo di melone e angurie.

Preoccupano invece, prosegue il presidente di Fruitimprese, le crisi internazionali, che hanno provocato in questi giorni una nuova chiusura dello Stretto di Hormuz; un riacutizzarsi delle tensioni metterebbe a rischio le nostre esportazioni di mele e kiwi verso i mercati arabi e asiatici, proprio ora che dopo aver aperto il mercato sudafricano all'uva italiana, abbiamo ottenuto il via libera per l'export di kiwi in Vietnam.

"Dobbiamo necessariamente differenziare i mercati di sbocco, - conclude Salvi l'accordo con il Mercosur ci sta offrendo un'alternativa, come i dazi abbattuti, almeno temporaneamente, da Trump per i kiwi italiani; in questo quadro, confidiamo nella missione del Commissario Hansen prevista per il mese di novembre per cominciare a esportare le mele in Messico".

Sono circa 300 le imprese associate a Fruitimprese, per un fatturato complessivo di oltre 8 miliardi di euro. (ANSA).

