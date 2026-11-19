(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Spumanti e sparkling wine crescono del 7% con 258 milioni di acquisti nei primi nove mesi del 2026 rispetto all'anno precedente, trainati dall'aperitivo e dalla socialità. E cambia anche il modo di miscelare: tra i mixer dei cocktail gli energy drink salgono del 19%. Sono i dati Circana sul fuori casa, con l'Italia che tiene meglio della media europea; con oltre 9,5 miliardi di visite e circa 58 miliardi di euro di spesa mostra una tenuta migliore rispetto al resto d'Europa: la spesa sale dell'1% (rispetto a +0,9%), sostenuta da uno scontrino in aumento dell'1,7%. In questo scenario torna la 12esima edizione di Beer&Food Attraction alla Fiera di Rimini dal 21 al 23 febbraio 2027, riferimento in Europa per il settore.

La birra resta il cuore della manifestazione con la più ampia piattaforma di business per il settore Ho.re.ca, dalle produzioni artigianali ai grandi brand internazionali, passando per le specialità estere fino alle no e low alcol, mentre il comparto food si rivolge alla ristorazione veloce e al foodservice. Più complessa la dinamica delle bevande alcoliche, i cui consumi scendono del 6,5%, anche per effetto di un'estate particolarmente calda che ha favorito scelte più leggere e dissetanti.

Diversi gli appuntamenti attesi alla Fiera di Rimini.

Unionbirrai assegnerà il Premio Birra dell'Anno, riconoscimento italiano per la birra artigianale, mentre la Federazione Italiana Cuochi porterà l'11esima edizione dei Campionati della Cucina Italiana. Torna poi Pizza Senza Frontiere, con pizzaioli da oltre 30 Paesi in gara per 18 categorie, come anche il premio di Angi e Ice Agenzia per le startup e i prodotti più innovativi. (ANSA).

