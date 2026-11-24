(ANSA) - LANCIANO, 24 NOV - È abruzzese il vincitore del premio speciale "Pasticcere Emergente" assegnato dal Gambero Rosso nell'ambito della guida "Le migliori Pasticcerie d'Italia 2027". Si tratta di Danny Zazzini, 39 anni, di Francavilla al Mare, che nel settembre 2025, a Lanciano, ha inaugurato "Moer - Alta Pasticceria e Gelato". La pasticceria, entrata nella guida nel 2025 a due mesi dall'apertura, ha ottenuto la conferma delle Due Torte ed è presente nelle guide "Gelaterie d'Italia 2027" e "Bar d'Italia 2027".

Classe 1987, Zazzini ha intrapreso la strada della pasticceria a 29 anni. Si è formato a Milano e ha lavorato nella ristorazione e nell'ospitalità di alto livello, in Italia e all'estero. Tra le esperienze recenti, quella di capo pasticcere nel punto vendita di Firenze di Iginio Massari e quella di pastry chef al Castello di Reschio. Dopo anni lontano dall'Abruzzo, la decisione di tornare e avviare un'attività indipendente, scegliendo Lanciano. Nasce così Moer, progetto che unisce la pasticceria di Zazzini alla gelateria curata dalla sorella Silla, facendo dialogare i due ambiti. La filosofia si fonda su ricerca e sperimentazione, con l'obiettivo di proporre creazioni originali. L'intera produzione è realizzata internamente, senza semilavorati, attraverso processi che richiedono tempi e preparazioni articolate. Il locale, uno spazio di circa 200 metri quadrati caratterizzato da un design minimale, colori caldi e linee pulite, è stato concepito come una boutique di pasticceria, con tanto di laboratorio a vista.

"Ho accolto questo riconoscimento con grande emozione e soddisfazione - afferma Zazzini - Sono orgoglioso di poter contribuire, con il mio lavoro, a valorizzare l'Abruzzo nel panorama nazionale della pasticceria. La nostra regione è già conosciuta per le sue eccellenze enogastronomiche e sono felice che anche Moer possa fare la sua parte. Questo premio rappresenta un riconoscimento importante al lavoro che stiamo facendo, ma per me è soprattutto un punto di partenza. Abbiamo ancora tante idee da sviluppare e vogliamo continuare a crescere, sperimentare e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. È una soddisfazione che condivido con mia sorella Silla e con tutta la squadra - conclude - perché Moer è un progetto che portiamo avanti insieme ogni giorno". (ANSA).

