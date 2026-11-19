La Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine (Salerno) è la Pasticceria dell'Anno per il Gambero Rosso. È questo uno dei riconoscimenti della guida Le migliori Pasticcerie d'Italia 2027, che nella sua sedicesima edizione raccoglie 639 indirizzi, di cui 73 sono i nuovi ingressi nella selezione, e assegna le Tre Torte a 39 insegne.

La pubblicazione enogastronomica - informa una nota - rinnova nome, grafica e formato ed è disponibile anche in digitale. La guida cambia il sistema di valutazione: scompaiono i voti in centesimi e sono esclusivamente le Torte, da una a tre, a esprimere il grado di eccellenza delle pasticcerie selezionate.

Sono 39 i locali che in questa edizione si aggiudicano la massima valutazione delle Tre Torte, 6 le insegne a conquistare il riconoscimento per la prima volta: Tisti Pasticceria & Tea Room a Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola ), Antoniazzi a Bagnolo San Vito (Mantova), Maritani a Staranzano (Gorizia), Regina di Quadri a Bologna, Patalani a Viareggio (Lucca, Tommaso Foglia a Nola (Napoli).

I Premi Speciali sono andati a Danny Zazzini di Moer - Alta Pasticceria e Gelato a Lanciano (Chieti) che conquista il premio Pasticcere Emergente; a Loretta Fanella, a Livorno, va la Novità dell'Anno. Le Levain a Roma e Dolciarte ad Avellino sono premiate per la pasticceria salata, mentre Pietro Romanengo fu Stefano a Genova e Oscar 1965 a Palermo ricevono il premio Pasticceria e Territorio. Un premio è dedicato ai Pasticceri che hanno fatto la storia: Iginio Massari, Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti e Corrado Assenza. Completa il quadro la selezione I Migliori Pastry Chef, con Valrhona, che valorizza il lavoro dei professionisti del dessert nei ristoranti e nelle pizzerie.

