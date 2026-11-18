(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Una misura specifica nella nuova Politica agricola comune per sostenere le imprese multifunzionali, soprattutto nelle aree interne e montane, e il rafforzamento della rete dei mercati contadini come strumenti di coesione sociale, capaci di garantire servizi, relazioni e opportunità alle comunità. Sono queste le due sfide lanciate oggi a Roma dal segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, in occasione dell'evento per i 25 anni della Legge di Orientamento, la riforma che ha rivoluzionato l'agricoltura italiana aprendo la strada alla multifunzionalità e alla vendita diretta.

"Oggi - ha detto Gesmundo - non celebriamo un traguardo, ma fissiamo una nuova linea di partenza per fare della multifunzionalità e della vendita diretta due pilastri del modello economico e sociale del Paese. Venticinque anni fa abbiamo compiuto una rivoluzione culturale, economica e sociale, restituendo dignità e centralità all'agricoltore, non più semplice produttore di materia prima ma protagonista di un modello agricolo che significa anche tutela del territorio, biodiversità, energia pulita, agriturismo, inclusione sociale e benessere collettivo".

"Nella prossima riforma della Pac vogliamo - ha proseguito - una misura che sostenga le aziende che fanno davvero multifunzionalità, soprattutto nelle aree interne e montane. Non possiamo chiedere a un'impresa agricola di inseguire cinque bandi diversi solo perché è capace di svolgere cinque attività differenti. Chi fa vendita diretta, agriturismo o realizza servizi come gli agriasilo deve poter contare su un sostegno pubblico semplice, veloce e capace di accompagnare gli investimenti". (ANSA).

