"Il manifesto che lanciamo è una semina del futuro. Chi, ovviamente, vive il presente ha l'obbligo di costruirsi il futuro; non possiamo aspettare che qualcuno lo costruisca per noi. Con tutta la responsabilità che Confagricoltura ha, vuole fare un esercizio che guarda all'agricoltura del futuro, indirizzandola laddove, ovviamente, riteniamo che sia necessario portarla, cercando di garantire il futuro dei giovani agricoltori in primis, perché non c'è futuro senza i giovani". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a margine della presentazione, oggi a Firenze, del Manifesto dell'agricoltura del futuro.

"Dall'altra parte - ha aggiunto -, misure concrete organizzate con un duro lavoro che è durato oltre sei mesi in collaborazione con un'importante università italiana quale l'Università Bocconi. Quindi vuole essere non un lavoro di ambizione, ma un progetto politico che noi mettiamo nella disponibilità sia del Governo che di tutte le istituzioni per rafforzare un settore che oggi a tutti gli effetti è strategico.

Oggi l'agricoltura ha una sua centralità che necessariamente va protetta, va rafforzata, rinforzata". Secondo Giansanti, l'agricoltura "è un settore che garantisce la sicurezza alimentare e si sta dimostrando sempre di più che chi oggi ha le sicurezze può garantire la democrazia. Quindi investire in agricoltura significa investire in democrazia".

