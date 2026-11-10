"E' una follia". Non usa mezzi termini il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, commentando la notizia degli orientamenti contro il prodotto simbolo di Napoli nel mondo da parte di alcune autorità russe alle quali, dice, potrebbe presto dedicare una 'Pizza for Russia' "in segno di distensione, fratellanza, pace".

"La pizza è un piatto che mette d'accordo tutti, adulti e bambini, di tutti gli orientamenti politici e di tutte le etnie - aggiunge - è il prodotto gastronomico più democratico del mondo. Il suo nome è intraducibile, è neutrale, e' un bene dell'umanità. Anche il nostro mestiere è collegato all'arte immateriale dell'umanità".

E la salute? "E' una pietanza che non fa male alla salute, anzi... E' acqua, farina, un pizzico di sale, pomodoro, latticini di qualità. Un disco della felicità", conclude Sorbillo.

La pizza migliora la vita perché mette di buon umore; se poi è fatta seguendo i canoni di quella originale napoletana la felicità è garantita e fa anche bene alla salute. E si lascino perdere le 'guerre' ad un prodotto simbolo di pace e fratellanza. E' questa la sintesi del pensiero di Antonio Pace, presidente dell'Avpn (Associazione Verace Pizza Napoletana), sulla querelle aperta a Mosca . "Vorrei offrire una pizza al presidente Putin per dimostrare che la tesi di queste autorità russe è sbagliata" afferma il presidente Pace che ricorda come in Russia ci siano 5 pizzerie associate all'Avpn: tre a San Pietroburgo, una a Mosca e una Omsk in Siberia.

"Mischiare un prodotto gastronomico di qualità e famoso nel mondo con la politica internazionale è una cosa sbagliata, è sciocco proibirne l'utilizzazione" dice all'ANSA Pace. "Peraltro - aggiunge - se non ci fossero stati il Covid e poi la guerra avremmo sviluppato di più la nostra presenza a Mosca ed in altre realtà della Federazione Russa i cui cittadini mostrano di gradire molto la pizza ". "Siamo presenti in 63 Paesi e portiamo nei locali di tante realtà la nostra bontà a tavola.

La verità è che stanno facendo, in questo modo, un danno ai russi ai quali la pizza piace, è un prodotto valido e anche economicamente interessante". Sono più di duemila gli associati all'organizzazione e 18 le scuole nel mondo promosse dall'Avpn: "Eravamo in procinto di avviarne una anche a Mosca ma poi i noti problemi lo hanno impedito. Siamo stati negli anni scorsi nella capitale russa e anche in Siberia registrando un grande successo". E il discorso sugli effetti legati alla salute? "E' una sciocchezza da non prendere in considerazione. Le cose non si dicono, ma si dimostrano e i nutrizionisti hanno dimostrato che la pizza fa benissimo".

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) interviene sulla proposta di eliminare la pizza dalle mense scolastiche in Russia, sostenuta dalla consigliera presidenziale Elena Yampolskaya. Per Sima, una pizza preparata con ingredienti di qualità, con poco sale e servita in porzioni adeguate all'età può trovare spazio nel menù scolastico.

"La pizza può far parte di un pranzo sano anche a scuola. Una margherita con pomodoro, mozzarella, olio extravergine d'oliva e poco sale, servita nella giusta porzione con verdure di stagione, un frutto e acqua, è un esempio concreto", afferma Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. "La salute dei bambini si tutela curando la qualità degli ingredienti, le quantità e la varietà del menù. Lo stesso criterio vale per la pizza e per i piatti della tradizione di ogni Paese".



Il Crea - ricorda Sima - include la pizza tra le opzioni per bambini e adolescenti, con porzioni differenziate per età e in sostituzione di pasta, riso, pane o patate. In mensa, la margherita può quindi essere proposta a rotazione, accompagnata da un contorno di verdure e da frutta fresca.



Proprio ierin Russia si è intensificato il dibattito sul ruolo della pizza nelle scuole, dopo che la consigliera presidenziale Elena Yampolskaya ha sostenuto l'iniziativa di alcuni attivisti per eliminare la pietanza amata da bambini e adolescenti dai menù delle mense scolastiche.

Sebbene all'origine dell'iniziativa ci sia l'origine 'occidentale' della pizza , Yampolskaya ha sottolineato i benefici per la salute degli studenti del rispetto alla componente ideologica.

In un primo momento l'iniziativa per bandire completamente il prodotto gastronomico di origine italiana in Russia è stata avanzata da Vitaly Borodin, responsabile del Progetto federale per la Sicurezza e la Lotta alla Corruzione, che sul suo canale Telegram ha definito la pizza "tutt'altro che 'semplice cibo', ma soft power in una scatola di cartone". Il funzionario ha lamentato che un'intera generazione di bambini in Russia "sia cresciuta con il fast food importato e non sa più cosa siano una kulebyaka, un kurnik, un rasstegai o un echpochmak" (pasticci di carne, verdure e altri ingredienti, tipici della tradizione culinaria russa, tatara e cosacca).



Alle richieste di commento da parte dei media, la consigliera presidenziale Yampolskaya ha sostenuto la proposta, affermando che a suo parere, "la pizza non è assolutamente un alimento adatto agli istituti scolastici, perché non fa bene alla salute dei bambini".



"Asili e scuole pubbliche, devono attenersi alle politiche statali in ogni ambito, comprese quelle che attualmente mirano chiaramente a ripristinare 'il proprio" (il tradizionale, ndr)", ha osservato la consigliera presidenziale, tuttavia precisando che è "un altro discorso definire sani anche i kulebyaka".



