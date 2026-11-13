Oltre160.000 volontaridi Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione e 12mila supermercati in tutta Italia: questa la forza messa in campo dall' iniziativa di Banco Alimentare Ets per la Giornata nazionale della Colletta Alimentare,giunta alla la 30ª edizione e in programma per il 14 novembre. L'iniziativa, patrocinata dal Quirinale, invita ad acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali.Tutti gli alimenti donati (olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per colazione e merenda)saranno distribuiti a oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare(mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d'ascolto, unità di strada..) che accolgonopiù di 1.700.000 persone in difficoltà.

L'attività solidale, alla quale ha partecipato anche quest'anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una donazione di generi alimentari, ha come partner di sostegno Poste Italiane chemette a disposizione oltre 200 veicoli a basse emissioni per trasportare i prodotti alimentari raccolti nei 12 mila supermercati aderenti alla campagna di solidarietà. "L'adesione di Poste Italiane all'iniziativa è finalizzata - sottolineano dalla società - dalla storica vocazione sociale dell'azienda, in linea con i valori di sostenibilità, inclusione e vicinanza alle comunità che da sempre ne ispirano l'azione". "La Colletta Alimentare rappresenta - commenta Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare Ets- un gesto di Pace universale e condiviso, inteso come l'attitudine quotidiana con cui affrontiamo la realtà e la cura del prossimo. Non è semplicemente donare un alimento, ma dedicare del tempo a chi rischia di rimanere invisibile. Raggiunto il traguardo del trentennale, il nostro obiettivo è estendere questa comunità solidale, coinvolgendo in special modo le nuove generazioni". Il presidente Puri ricorda anche le parole del Pontefice, nel messaggio per la XGiornata Mondiale dei Poveri che si terrà domenica 15 novembre, in cui invita a non fare distinzioni "tra chi dona e chi riceve, tra chi vive in difficoltà e chi aiuta offrendo il proprio tempo, competenze, cibo".