(ANSA) - AOSTA, 09 LUG - "Vogliamo ampliare il significato del Modon d'Or. Accanto al riconoscimento della migliore Fontina dop d'Alpeggio, desideriamo valorizzare anche le persone e le realtà che, ogni giorno, contribuiscono a mantenere vivo il nostro territorio. I riconoscimenti speciali intendono dare visibilità a chi rappresenta il futuro dell'agricoltura di montagna, al fondamentale contributo delle donne, alle aziende familiari che custodiscono una lunga tradizione e a tutti coloro che, con il loro lavoro, presidiano il territorio in alta quota, operando in contesti montani caratterizzati da condizioni particolarmente sfidanti. È un modo per raccontare che dietro ogni forma di Fontina dop c'è molto più di un prodotto di eccellenza: c'è una comunità che preserva un patrimonio unico di cultura, lavoro e identità". Lo ha detto l'assessora regionale all'agricoltura, Speranza Girod, presentando il regolamento del concorso Modon d'Or, dedicato alla migliore Fontina dop prodotta in alpeggio nel mese di luglio.

La principale novità dell'edizione 2026 è l'introduzione della possibilità di assegnare, oltre alle tradizionali cinque forme Modon d'Or, fino a cinque riconoscimenti speciali, destinati a valorizzare aspetti che contribuiscono alla vitalità e alla sostenibilità dell'alpeggio valdostano. I riconoscimenti potranno essere attribuiti sulla base di criteri quali la giovane età dei conduttori, il ruolo delle donne in alpeggio, per il presidio del territorio montano, per la lunga tradizione familiare dell'azienda, e così via. Il termine per la presentazione della domanda di adesione è fissato a venerdì 23 ottobre. (ANSA).

