(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nel 2025 gli operai agricoli dipendenti in Italia sono stati 1.021.689, registrando una lieve crescita dello 0,2% rispetto all'anno precedente, a fronte però di una progressiva contrazione delle aziende che occupano manodopera scese del 10,1% negli ultimi cinque anni (passate dalle 183.057 del 2020 alle 164.551 del 2025).

È quanto emerge dal nuovo report statistico sull'agricoltura dell'Inps e analizzato dalla Fai Cisl, che sottolinea come questi numeri restituiscono l'immagine di un settore attraversato da trasformazioni strutturali, che rendono sempre più urgente rimettere al centro il lavoro, la sua qualità e le tutele per lavoratrici e lavoratori agricoli.

Significativa la distribuzione territoriale dell'occupazione: Mezzogiorno e Isole concentrano circa la metà degli operai agricoli, con Puglia e Sicilia che rappresentano da sole oltre il 28% del totale del settore nazionale. Un quadro - afferma il reggente della Fai Cisl nazionale, Antonio Castellucci - che richiama l'esigenza di politiche territoriali mirate, capaci di contrastare il lavoro irregolare, promuovere condizioni occupazionali dignitose e rafforzare i servizi sociali e le infrastrutture a sostegno dei lavoratori". Ulteriore elemento di riflessione riguarda la composizione anagrafica della forza lavoro. Il 36,1% degli operai agricoli ha almeno 50 anni, mentre il 22,5% è soto i 30. Due dati che, secondo Castellucci, "evidenziano, da un lato, la necessità di garantire adeguate tutele previdenziali e sanitarie a una popolazione lavorativa che invecchia e, dall'altro, l'importanza di rendere il lavoro agricolo più attrattivo per le nuove generazioni attraverso continuità occupazionale, formazione, crescita professionale e retribuzioni adeguate". Preoccupa, infine, la riduzione della presenza femminile scesa al 29,6% del totale degli operai agricoli dipendenti. Un andamento che per la Fai Cisl "richiama l'urgenza di rafforzare gli strumenti di conciliazione tra vita e lavoro, la tutela della maternità, il sostegno alla genitorialità e le opportunità di occupazione e valorizzazione professionale delle donne, seguendo la via tracciata dellultimo rinnovo del contratto nazionale degli operai agricoli". (ANSA).

