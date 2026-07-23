(ANSA) - UDINE, 23 LUG - Il Gruppo Illiria si è aggiudicato il primo lotto della gara europea per la concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici nelle sedi e negli uffici di Roma Capitale. L'affidamento, della durata di 48 mesi, riguarda le strutture capitoline dei Municipi I, II e VII e prevede l'installazione e la gestione di 156 distributori, compresa la sede del Campidoglio.

L'azienda friulana, tra i principali operatori italiani del vending, conta oltre 560 collaboratori e punta a raggiungere 100 milioni di euro di fatturato entro il 2028. "L'aggiudicazione rappresenta un risultato di grande prestigio e conferma la capacità del Gruppo di competere nelle gare più rilevanti e complesse, offrendo un servizio di elevata qualità", ha affermato l'amministratore delegato e vicepresidente Mario Toniutti.

L'offerta prevede che una linea di prodotti su tre sia biologica o con basso o bassissimo contenuto di sodio, ridotto contenuto di grassi o priva di grassi, glutine o lattosio.

Saranno inoltre disponibili caffè del commercio equo e solidale, acqua e succhi in bottiglie con Pet riciclato tra il 30% e il 100%.

Per il rifornimento e la manutenzione sarà utilizzato il 100% di veicoli elettrici. Il Gruppo applicherà inoltre procedure di due diligence sulle catene di fornitura per verificare il rispetto dei diritti umani. "Crescere significa coniugare innovazione, responsabilità e valore economico con benefici concreti per l'ambiente, le persone e le comunità", ha concluso Toniutti. (ANSA).

