(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Al via a Roma al festival vegetale "Healthy. Ci sarai", appuntamento in programma il 24, 25 e 26 luglio negli spazi di Parco Appio, laboratorio urbano immerso nel verde dell'Appio Latino che "intende unire gusto, cultura e socialità" e che ha l'obiettivo di attuare un progetto di rigenerazione urbana pensato per riqualificare un'area verde pubblica e restituirla ai cittadini come luogo di incontro, condivisione e aggregazione.

L'iniziativa vedrà protagonistista Irene Volpe, ex finalista di MasterChef che proporrà quattro piatti originali dedicati all'evento. Con il festival si potranno degustare la "Panella" (impasto di ceci fritto con salsa acida, salsa piccante alle albicocche, basilico e gomasio), "Condividere" (Moutabal di borlotti, pesche, pomodori multicolor, cipolla e sommacco con pane di accompagnamento), le Manaqish alla romana (focaccia, olio Evo za'atar, cremoso di anacardi e lamponi) e il Cookie al miso e cacao. (ANSA).

