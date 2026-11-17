Il bar italiano è un'infrastruttura chiave per il tessuto socio-economico del Paese, capace di generare valore, lavoro e socialità, ma il modello economico che lo sostiene è sotto pressione: lo dice Fipe-Confcom presentando l'analisi del settore: le 124.917 imprese (-1,5% sul 2024) intercettano oltre 5 miliardi di occasioni di consumo all'anno (16 milioni di visite al giorno) per un valore di 23 miliardi di euro. Un sistema che si regge su una significativa base occupazionale: 374 mila addetti, con un incremento del +6,4% dei lavoratori dipendenti (276.730 nel 2024).

Eppure, conciliare sostenibilità economica ed elevati standard di servizio sta diventando sempre più difficile, come testimoniano le 21.741 imprese che hanno chiuso o cambiato tipologia di offerta dal 2015 ad oggi.

Dietro questi numeri - spiega una nota - c'è un modello che si fonda su un equilibrio economico fragile, con una media di circa 120 clienti al giorno e un'apertura media di 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, a fronte di uno scontrino medio pari a 4,20 euro (2,90 euro la colazione). I prezzi nel 2026 crescono intorno al +3%, con la caffetteria a +2,8% a settembre, mentre il prezzo medio della tazzina di espresso si attesta a 1,28 euro.

Partendo dall'analisi sul settore Fipe-Confcom ha organizzato al Palazzo delle Esposizioni di Roma il 1° Forum del Bar Italiano, l'appuntamento di lancio di un progetto di filiera.

"Il bar italiano è un modello economico e sociale unico, capace di tenere insieme impresa, lavoro, servizio e comunità, un comparto in profonda trasformazione ed evoluzione, che opera con margini ridotti e con un modello organizzativo che richiede un forte impiego di lavoro", dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcom.

"Dietro una tazzina di caffè, un aperitivo o una colazione ci sono imprese, lavoratori e competenze, ma c'è anche un modo tutto italiano di vivere lo spazio pubblico e le relazioni". "La tazzina di caffè e il cappuccino consumati al bar continuano a rivestire un ruolo centrale nelle abitudini di tutte le generazioni, rappresentando quasi il 50% delle consumazioni. Allo stesso tempo, il prezzo medio della tazzina in Italia è tra i più bassi al mondo e il ricavo per gli esercenti è minimo", ha aggiunto Andrea Illy, presidente di illycaffè e consigliere Fipe.

