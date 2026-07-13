BRUXELLES - La Commissione europea adotterà formalmente il 30 luglio il rafforzamento delle risorse della riserva agricola della Pac fino a 540 milioni per fornire sostegno mirato agli agricoltori colpiti dalla crisi in Medio Oriente. Lo ha detto il commissario Ue all'agricoltura,Christophe Hansen, in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Agricoltura a Bruxelles. I Paesi Ue si pronunceranno sulla proposta questo venerdì.

L'esecutivo europeo ha proposto di potenziare la riserva agricola dellaPac con 300 milioni di fondi aggiuntivi agli oltre 200 milioni ancora disponibili per l'anno in corso. Il 'tesoretto' complessivo di fondi disponibili sale dunque a 540 milioni di euro che gli Stati membri potranno integrare fino al 200% dei fondi nazionali. A quanto si apprende, le capitali avranno poi tempo fino a settembre per comunicare a Bruxelles in che termini intendono spendere le risorse e fino a febbraio per spenderle. Per l'Italia le risorse ammontano a 45 milioni di euro.



#IMCAP

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili".