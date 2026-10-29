(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Approvato dall'assemblea del Cnel-Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro- un disegno di legge recante "Disposizioni per la qualificazione giuridica delle matrici organiche destinate alla produzione di biofertilizzanti", con l'obiettivo di favorire l'economia circolare, semplificare gli adempimenti e valorizzare le risorse organiche provenienti dalle attività agricole e zootecniche. "Il provvedimento - informa una nota - presentato in assemblea dal consigliere Mario Braga - introduce criteri unitari per la qualificazione giuridica delle matrici organiche, chiarendo che la loro eventuale natura di rifiuto deve essere accertata sulla base dell'origine, della destinazione, dell'utilizzo effettivo e del processo nel quale sono inserite, e non sulla base di soli elementi formali o amministrativi". "L'inserimento effettivo e documentato in un processo biologico destinato alla produzione di biofertilizzanti assume così - spiegano - rilievo nella valutazione della singola fase gestionale".

Cnel aggiunge che "il ddl punta, inoltre, a semplificare gli obblighi documentali, utilizzando in via prioritaria registri, banche dati e documentazione già previsti dalla normativa, senza duplicazioni, rafforzando al tempo stesso tracciabilità e uniformità dei controlli". È segnalato che è prevista anche l'istituzione presso il Cnel di un Tavolo tecnico permanente con ministeri, Regioni e organismi di controllo ambientale, chiamato a favorire il coordinamento applicativo e a formulare proposte di semplificazione.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro conclude sottolineando che il "provvedimento mira così a favorire il recupero dei nutrienti e la valorizzazione delle biomasse territoriali, riducendo la dipendenza dalle importazioni di fertilizzanti di sintesi e rafforzando l'integrazione tra agricoltura e zootecnia". (ANSA).

