(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il Crea continua a investire nella ricerca sulle tecniche di evoluzione assistita: con il progettoTea4it_Plas si rafforzano le attività già avviate nell'ambito di Tea4it, ampliando la sperimentazione in pieno campo delle piante ottenute attraverso le Tea. A comunicarlo in una nota è lo stesso Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Tea4it_Plas, finanziato dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità slimentare e delle foreste con un milione di euro, potenzia il programma di ricerca fino al 2027 e coinvolge sette Centri di ricerca Crea. Allo stato attuale sono otto le sperimentazioni in campo, dedicate a linee di pomodoro e melanzana sviluppate dal Crea e a varietà di vite della Fem e dell'Università di Verona. Al centro degli studi, la resistenza della vite a peronospora e oidio e il miglioramento della qualità nutrizionale delle specie ortive.

Sono inoltre in valutazione nuove sperimentazioni su vite resistente a patogeni, frumento con migliore accumulo di amido in condizioni di stress ambientali e orzo tollerante allo stress idrico, proposte rispettivamente da Cnr,- Consiglio nazionale delle ricerche - Università della Tuscia e Università di Bologna. Il progetto è coordinato da Concetta Licciardello, primo ricercatore Crea. "Tea4it_Plas -afferma Licciardello- va anche oltre la sperimentazione in campo. Il progetto approfondirà gli aspetti nutrizionali delle melanzane Tea a ridotto imbrunimento e svilupperà nuove attività di ricerca su olivo, nocciolo e castagno, per ampliare le conoscenze utili alle future applicazioni delle Tea". "Tea4it_Plas - aggiunge - contribuirà a rafforzare la rete di competenze, risorse e infrastrutture che il Crea mette a sistema per sostenere l'innovazione di domani". (ANSA).

