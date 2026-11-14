(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 NOV - Il 'Fior di latte molisano' ottiene la Dop, Denominazione di origine protetta. Il riconoscimento si inserisce nel quadro delle nuove Indicazioni geografiche annunciate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. "Un grande traguardo - ha affermato il presidente regionale di Coldiretti Claudio Papa - anche per la nostra organizzazione da sempre in prima linea nella battaglia per la valorizzazione, la tutela e la promozione dei prodotti autentici del nostro territorio". Per Coldiretti Molise, dunque, "questo traguardo non rappresenta un punto d'arrivo, ma il frutto di un instancabile lavoro di valorizzazione e promozione della zootecnia regionale, portato avanti negli anni a sostegno dell'intera filiera lattiero-casearia". (ANSA).

