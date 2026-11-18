(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Il torrone registra in Italia un giro d'affari complessivo di circa 70 milioni di euro, confermando Cremona come baricentro economico e produttivo del comparto dolciario. A guidare il settore è Sperlari, primo operatore nazionale con una quota di mercato del 38%. Una concentrazione di mercato rilevante che fa del torrone un segmento atipico e dinamico all'interno del panorama dolciario delle feste, confermando il baricentro economico e produttivo del settore a Cremona. E' la fotografia economica della filiera che emerge nel contesto della 29/a Festa del Torrone, in corso a Cremona fino al 22 novembre.

Organizzata da Sgp Grandi Eventi, con il sostegno delle istituzioni locali e regionali, la kermesse riunisce oltre 100 stand espositivi da tutta Italia, generando un significativo indotto per turismo, ospitalità e commercio cittadino, sullo sfondo della candidatura di Cremona a Capitale Italiana della Cultura 2029.

Il filone tematico di questa edizione è "Il confine - Dove gli opposti si incontrano", una cornice entro cui industria e artigianato esplorano nuove opportunità di consumo attraverso l'ibridazione con la ristorazione moderna e il fuori casa.

Accanto ai grandi gruppi industriali, infatti, il comparto si fonda su una rete capillare di maestri artigiani capaci di innovare la tradizione con proposte inedite.

La manifestazione, sottolinea l'organizzazione, si consolida così come una vetrina d'eccellenza e "un laboratorio a cielo aperto in cui passato e futuro si fondono per stupire il pubblico anno dopo anno", valorizzando un saper fare storico in continua evoluzione. (ANSA).

