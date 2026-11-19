(ANSA) - CAGLIARI, 19 NOV - C'è il lavoro di un enologo sardo, Andrea Pala, dietro il miglior rosso d'Italia, secondo la guida Vinoway Selection 2027. È il Pepato Doc Serrapetrona 2024 di Cantine Fontezoppa. Un premio che valorizza l'identità di un vitigno autoctono delle Marche.

Il Pepato nasce nell'entroterra maceratese, da uve Vernaccia Nera in purezza, e rappresenta una delle espressioni più significative del lavoro di valorizzazione di questa varietà autoctona tra le più rappresentative del territorio marchigiano.

A contribuire alla realizzazione di un vino capace di affermarsi ai vertici della selezione nazionale è stato il giovane professionista originario di Luras, nominato Miglior Giovane Enologo Italiano nel 2021.

Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia che si è svolta a Castello Monaci, in Puglia. Per Pala il riconoscimento rappresenta un'importante affermazione professionale. Il suo lavoro si inserisce in un progetto enologico che punta a esprimere l'identità del vitigno e le caratteristiche del territorio, attraverso un'attenta interpretazione delle uve e un percorso di vinificazione orientato all'equilibrio e alla qualità.

Il Pepato Doc Serrapetrona 2024 è un vino biologico che esprime il carattere del territorio attraverso una struttura importante, freschezza e una componente aromatica nella quale emergono note fruttate e speziate. "Il titolo conquistato dalla Guida Vinoway Selection 2027 rappresenta un riconoscimento importante per Cantine Fontezoppa e per il lavoro di tutte le professionalità coinvolte nella produzione", sottolinea Andrea Pala in una nota. Per l'enologo sardo è anche la conferma del valore di un percorso professionale che, partendo dalla Sardegna, si sviluppa attraverso collaborazioni con importanti realtà vitivinicole italiane. (ANSA).

