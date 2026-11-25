(ANSA) - TOKYO, 25 NOV - L'aumento della temperatura del mare sta mettendo in ginocchio la pesca del salmone in Giappone, con ripercussioni che vanno ben oltre l'economia ittica. A Murakami, città della prefettura di Niigata nota come culla del salmone giapponese, il fenomeno minaccia tradizione e identità. La principale causa del crollo delle catture è chiara: il riscaldamento delle acque, che ha reso impraticabile la pesca non solo a Murakami ma anche a Hokkaido, un tempo cuore della produzione nazionale. "A Murakami abbiamo un connubio fatto di alcol, salmone e passione. Il salmone compare perfino nello slogan con cui le autorità turistiche promuovono la città", spiega all'ANSA Masashi Katano, segretario generale del Dipartimento del Turismo, nel corso di una evento di promozione della prefettura. "Oggi Murakami non è in grado di pescare salmone. Non potendo più pescarlo, si è costretti a importarlo da altrove: ma il salmone sta diventando sempre più scarso e i prezzi salgono in modo significativo". Il rischio, sottolinea, è perdere 'un patrimonio culturale' prima ancora che economico.

Per questo è partito un progetto avviato lo scorso anno con l'allevamento di salmoni e altre specie ittiche: "Alla Okayama University of Science i ricercatori hanno sviluppato un tipo speciale di acqua che permette a pesci d'acqua dolce e d'acqua salata di vivere nello stesso ambiente - precisa Katano - "Siamo ancora in fase di sperimentazione: servono circa tre generazioni prima di sapere se il metodo funziona". La tradizione di Murakami non si ferma al salmone. Ogni 6 e 7 luglio si tiene il Murakami Taisai, grande festa del santuario Senami Haguro, tra le tre più importanti della prefettura. Le sue origini risalgono al 1633, quando il trasferimento del santuario fu celebrato con un corteo di tamburi. Oggi sfilano 19 carri 'oshagiri', alcuni vecchi di oltre 200 anni, con lacche e sculture dell'artigianato locale. Le sfilate sono riconosciute come bene culturale folklorico immateriale. (ANSA).

