(ANSA) - BRUXELLES, 29 OTT - Tra gennaio e agosto l'Ue ha registrato un surplus agroalimentare pari a 34,7 miliardi di euro, superiore di 4,1 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il dato emerge dalle periodiche pubblicazioni sulla bilancia agroalimentare dell'Ue.

Nei primi otto mesi dell'anno, le esportazioni cumulative hanno raggiunto i 157,7 miliardi di euro, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, poiché l'aumento del valore in diverse categorie di prodotti ha compensato il calo delle esportazioni di olio d'oliva, carne suina e prodotti a base di cacao.

In contrazione, invece, le importazioni, attestate a 122,9 miliardi di euro, in calo di 4,5 miliardi di euro (4%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il calo, motiva Bruxelles, è dovuto in gran parte a una diminuzione del valore delle importazioni dai principali paesi produttori di cacao.

(ANSA).

