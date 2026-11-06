(ANSA) - JESI, 06 NOV - Un focus sul vino, tra giovani e vecchie annate di Castelli di Jesi Verdicchio riserva.

L'appuntamento promosso dall'Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) è a jesi il 7 e l'8 novembre: tasting con 28 etichette e 14 aziende.

Prosegue, dunque, il percorso di conoscenza del Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg, che dopo le tappe di Roma (con l'Associazione italiana sommelier), Bologna (Slow Wine Fair) e Verona (Vinitaly) torna nelle Marche con quattro masterclass a Jesi nel prossimo weekend.

Due i focus in programma, pensati dall'Imt e dall'Istituto marchigiano di enogastronomia (Ime) per un target professionale (ristoratori, sommelier) e di appassionati. L'obiettivo è "fare luce su una delle Riserve autoctone più quotate dalla critica nazionale e internazionale in due panel distinti per ciascuna giornata". Nel primo, protagoniste "le mille sfumature del Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg e le diverse interpretazioni e stili dei vini più recenti per esplorarne freschezza, struttura, complessità e sfumature aromatiche".

Nel secondo, "sugli scudi le vecchie annate, una delle prerogative - quella della longevità - più apprezzate della Riserva simbolo di Jesi e delle Marche, con annate in degustazione che arrivano fino al 2014 e che ne esaltano profondità, eleganza e complessità aromatica tipiche dell'età".

Le masterclass (20 euro per ciascun panel), condotte dal direttore di VinoNews24, Giambattista Marchetto, sono previste presso la sede dell'Ime (Palazzo Balleani, via Federico Conti 5, Jesi). Si comincia sabato 7 novembre alle 15.30 e, a seguire (ore 17.30), il tasting guidato sulle vecchie annate. Stessa sequenza per il giorno successivo (8 novembre) con il primo appuntamento previsto alle 11.30 e il secondo alle 15.30. Al doppio focus di Jesi seguirà quello di Roma, il 2 dicembre, con Fondazione italiana sommelier e Bibenda.

"Attualmente il Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg - che potenzialmente copre una superficie di oltre 2 mila ettari - rappresenta una nicchia produttiva da più di 200 mila bottiglie equivalenti"; secondo Imt, "con l'entrata in vigore del nuovo disciplinare il potenziale produttivo potrebbe crescere fino a 4-5 volte in più. La quota di vino imbottigliato sul totale prodotto - coinvolge 33 produttori e 49 viticoltori - sfiora il 90%, un dato superiore alla media italiana".

Al programma, che rientra nell'ambito del Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg: emblema di un territorio parteciperanno 14 aziende del territorio: Casalfarneto, Cimarelli, Fattoria Coroncino, Fattoria Nannì, Filodivino, Garofoli, La Staffa, Pievalta, Pietro17 Winery, Santa Barbara, Tenuta di Frà, Tenuta di Tavignano, Umani Ronchi, Vignamato. (ANSA).

