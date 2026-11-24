Tre scuole armene hanno ospitato lezioni di cucina e pasticceria italiana per l'XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che si è svolta dal 16 al 21 novembre tra Jerevan, Dilijan e Gyumri. L'iniziativa, promossa dall'Ambasciata d'Italia a Jerevan in collaborazione con l'ufficio Ice competente per l'Armenia, è la prima dopo l'iscrizione della cucina italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco.

Il tema dell'edizione è stato 'La cucina italiana, patrimonio Unesco: territori e filiere d'eccellenza'. Alla Yeremyan Academy di Jerevan, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia Alessandro Ferranti, lo chef Luca Mastromattei e il pasticciere Giuseppe Baldin hanno tenuto lezioni per gli studenti, seguite da una degustazione dei piatti preparati. Mastromattei ha poi cucinato con gli allievi della scuola di ospitalità 'Apicius Armenia' di Dilijan e ha tenuto una lezione sulla cucina abruzzese alla 'Diramayr Vocational' School di Gyumri, alla presenza del governatore della regione di Shirak.

La Settimana si era aperta all'Università Statale 'Brusov', dove gli studenti di italianistica hanno presentato piatti della tradizione e approfondimenti sul rapporto tra gastronomia e letteratura. L'incontro ha affrontato anche il tema della dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco nel 2010. Il programma ha dato spazio anche alla promozione commerciale. A Jerevan sono stati celebrati i cento anni dell'Ice, alla presenza di Ferranti e del direttore dell'ufficio competente per l'Armenia, Alessandro Liberatori. Ferranti ha inoltre partecipato all'apertura di un nuovo supermercato di una catena importatrice di prodotti enogastronomici italiani in Armenia.

Dalla formazione alla promozione commerciale, fino alla convivialità della tavola, l'XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo ha rinsaldato tra Italia e Armenia un ponte che contribuisce a rafforzare relazioni, conoscenze e prospettive di crescita condivisa.

