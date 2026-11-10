(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il mercato del biologico in Cina è il terzo al mondo con 15,5 miliardi di euro di vendite nel 2024 (+82% dal 2019), associato sempre di più ad un'alimentazione sana e sicura. È quanto emerge dall'indagine Nomisma per il progetto Ita-bio, evidenziando ampi margini di espansione per le produzioni agroalimentari ed enologiche estere.

Il 66% dei cittadini cinesi ha acquistato almeno un prodotto bio nell'ultimo anno, ma solo il 31% lo fa settimanalmente, a fronte del 34% che dichiara di non averne mai comprato. Consumi che si concentrano tra millennials, famiglie con figli, persone con elevata istruzione e dedite ad acquisti salutistici sui canali e-commerce.

Con la sicurezza alimentare ritenuta fondamentale dal 79% del campione, l'Italia risulta il primo Paese estero associato ai più alti standard di garanzia per il 43% dei consumatori; reputazione che traina le vendite con il 23% che ha acquistato Bio Made in Italy nell'ultimo anno, in crescita rispetto al 20% del 2024. Restano tuttavia ostacoli commerciali: il 51% segnala prezzi elevati e il 40% incontra difficoltà di tracciabilità a scaffale o nel canale Ho.Re.Ca. Per incentivare la domanda, il 94% ritiene determinante la creazione di un logo dedicato al "Biologico Made in Italy" per rendere l'offerta immediatamente riconoscibile. Positive le prospettive, segnala la ricerca con il 53% che nei prossimi 2-3 anni prevede di aumentare la spesa bio e il 47% orientarla verso il Made in Italy.

Sul fronte enologico, il mercato globale cinese è sceso dai 10,5 milioni di ettolitri del 2021 ai 4,8 milioni del 2025, ma permane l'interesse per le bottiglie biologiche, coinvolgendo il 24% degli intervistati totali. Il 12% ha già provato un vino Bio Made in Italy e l'83% di questi consumatori lo reputa superiore ai concorrenti francesi o locali per gusto, vitigni e cultura enologica. Le proiezioni sul futuro dell'enologia tricolore sono comunque promettenti: il 67% degli attuali clienti cinesi intende aumentarne il consumo e il 49% dei non user valuta di iniziare l'acquisto. (ANSA).

