(ANSA) - ROMA, 01 LUG - 'Smart farming' non è più un'ambizione futura, ma una necessità impellente per garantire la sopravvivenza dei sistemi agroalimentari mondiali. Con questo messaggio si è aperta a Roma la prima Conferenza Globale sul tema: "Sfruttare dati e tecnologia per sistemi agroalimentari sostenibili". Un summit di tre giorni (da oggi fino al 3 luglio) promosso dalla Fao che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, centri di ricerca, imprese e agricoltori per discutere il ruolo strategico dei dati e delle tecnologie digitali nella costruzione di sistemi agroalimentari più sostenibili, efficienti e resilienti. Obiettivo: accelerare la transizione verso un modello di coltivazione capace di rispondere alle sfide del nostro tempo, dai cambiamenti climatici all'impennata dei costi delle materie prime, fino alla scarsità di manodopera e al degrado dei suoli.

"I modelli che hanno sostenuto la produttività agricola nell'ultimo mezzo secolo stanno raggiungendo i loro limiti", ha ammonito il Direttore Generale dell'agenzia, Qu Dongyu. Per questo, l'organizzazione delle Nazioni Unite ha messo l'innovazione tecnologica al centro della propria agenda politica. La Smart Farming si propone di fondere le conoscenze scientifiche con le tecnologie digitali e l'analisi dei dati, consentendo ai produttori di prendere decisioni più efficaci sul campo. Ottimizzare l'uso di acqua, fertilizzanti ed energia non è solo una scelta di sostenibilità ambientale, ma una strategia economica per migliorare la redditività e la resilienza delle comunità rurali. Il principio emerso dalla conferenza è che tecnologia e innovazione non devono restare una prerogativa dei paesi industrializzati o delle grandi multinazionali ma diventare accessibili anche ai piccoli produttori.

Il summit a cui hanno partecipato alti rappresentanti governativi di paesi in prima linea sul fronte della sicurezza alimentare - tra cui Iraq, Yemen, Somalia, Uzbekistan, Brasile e Indonesia - esplora modi pratici per espandere sistemi di Smart farming e innovazioni, promuovendo al tempo stesso imprenditorialità e competenze digitali di giovani e donne.

(ANSA).

