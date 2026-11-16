(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Presentato oggi a Roma il bilancio delle politiche e degli strumenti messi in campo nel triennio 2024-2026 per il settore biologico. I dati sonpo stati diffusi con il convegno "L'attuazione del PANBio 2024-2026", organizzato nell'ambito dell'iniziativa "Cresciamo insieme con il Bio italiano", realizzata nel quadro del programma PANBioLab attuato da Ismea.

A illustrare il quadro degli interventi realizzati a livello nazionale per il triennio 2024-2026 è stata Eleonora Iacovoni, direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del Masaf che ha ripercorso le principali misure di sostegno al comparto e delle filiere biologiche: gli interventi a favore delle filiere dopo una prima dotazione di 12 milioni di euro nel 2024, che ha interessato 23 progetti, sono stati resi disponibili ulteriori stanziamenti per 2,5 milioni a marzo e 2,7 milioni ad agosto 2026 che hanno portato le risorse complessive a 17,2 milioni di euro, consentendo di finanziare ulteriori 17 filiere.

Sul fronte della promozione dei consumi, nel 2026 sono stati invece stanziati oltre 3,8 milioni di euro per le mense biologiche, mentre i dati presentati indicano oltre 7,6 milioni di studenti raggiunti dalle iniziative considerate. Accanto agli interventi specifici del PANBio, un contributo allo sviluppo del comparto emerge inoltre dagli investimenti attivati attraverso i contratti di filiera Pnrr, di cui Imea è soggetto attuatore.

Secondo i dati illustrati dal direttore generale di Ismea, Sergio Marchi, 65 dei 201 programmi finanziati, pari al 32,3% del totale, sono caratterizzati da una forte componente biologica. Complessivamente, questi programmi mobilitano oltre 1,4 miliardi di euro di investimenti, sostenuti da quasi 878 milioni di euro di agevolazioni. (ANSA).

