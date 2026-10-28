(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Finanziamenti a tasso zero fino a 50mila euro per i frantoi agricoli e fino a 300mila euro per quelli agro-industriali per una durata di 5 anni e due di preammortamento.

Ismea rafforza il sostegno alla filiera olivicola-olearia con la nuova 'Cambiale Frantoi Oleari', approvata oggi dal Cda, per una dotazione complessiva di 40 milioni di euro. Il portale per la presentazione delle domande sarà operativo dalle 12.00 di giovedì 5 novembre fino alle 12.00 di venerdì 20 novembre.

L'iniziativa, sottolinea Ismea "si inserisce nel quadro degli interventi promossi dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e dal governo Meloni per sostenere la competitività e la solidità economica delle imprese agroalimentari italiane".

Per i frantoi agricoli, il finanziamento potrà variare da 3mila a 50mila euro e non potrà comunque superare il 50% dei ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione Iva disponibile.

Per i frantoi agro-industriali, l'importo potrà arrivare fino a 300mila euro, sempre entro il limite del 50% dei ricavi rilevanti ai fini della misura. Per questa linea sono inoltre previste garanzie reali pari almeno al 120% dell'importo concesso, con possibilità di ricorrere anche al pegno mobiliare non possessorio sulle giacenze. Possono accedere allo strumento i frantoi che abbiano registrato, al 30 giugno 2026 rispetto al 30 giugno 2025, un aumento di almeno il 25% delle giacenze ammissibili di olio extravergine di oliva, derivanti dalla molitura effettivamente svolta nello stabilimento del richiedente. Esclusi dal calcolo l'olio acquistato già trasformato, le partite detenute per conto di terzi e quelle prive di adeguata tracciabilità produttiva. Dopo il periodo di preammortamento, il rimborso avverrà attraverso 12 rate trimestrali costanti, mentre l'erogazione sarà effettuata in un'unica soluzione sul conto corrente dell'impresa beneficiaria.

Le risorse saranno ripartite su base regionale tenendo conto dei dati ufficiali Icqrf e Sian.

Inoltre, rende noto Ismea, è prevista una terza linea di intervento, destinata ai frantoi che risultino concretamente interessati dalla crisi economica e finanziaria del comparto.

Criteri e modalità operative saranno definiti con successivi provvedimenti. (ANSA).

