Non indebolire l'ambizione finanziaria della politica di promozione dei prodotti agroalimentari dell'Ue nel 2027. È l'appello rivolto alla Commissione europea dall'Italia, con il sostegno diRepubblica Ceca, Francia, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna, che hanno promosso una discussione informale tra i punti 'vari ed eventuali' al Consiglio Agricoltura e Pesca in corso oggi a Bruxelles.

Lo scorso 23 giugno la Commissione europea ha presentato i primi orientamenti guida del programma di lavoro per il 2027. Secondo le dieci capitali, la proposta prevede un "taglio significativo" delle risorse destinate ai programmi di promozione 'Simple' e 'Multi', che scenderebbero a112 milioni di euro dai 160 milioni previsti per il 2026. "Pur condividendo gli obiettivi individuati dalla Commissione per il programma di lavoro annuale 2027, riteniamo che il livello previsto di risorse non appaia coerente con tali ambizioni", si legge nel documento preparatorio alla riunione.

"La prevista riduzione delle risorse potrebbe incidere negativamente sulla capacità della politica di promozione di sostenere la diversificazione dei mercati, rafforzare la resilienza degli operatori e accompagnare il settore agroalimentare europeo in un contesto globale caratterizzato da crescente volatilità, instabilità geopolitica e forte pressione competitiva", avvertono i dieci Paesi, invitando la Commissione a "riflettere ulteriormente sugli stanziamenti finanziari previsti per il 2027, tenendo debitamente conto della necessità di preservare l'efficacia e l'ambizione della politica di promozione dell'Unione". La discussione è prevista nel pomeriggio.

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