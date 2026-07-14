(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 14 LUG - Nel primo semestre del 2026 l'Italia consolida la sua posizione nel mercato del tequila, confermandosi sesto importatore mondiale. Secondo i dati del Consejo Regulador del Tequila, tra l'1 gennaio e il 30 giugno la penisola ha acquistato 2.259.071 litri, segnando un aumento del 25,6% rispetto agli 1.798.888 litri dello stesso periodo del 2025.

L'Italia supera così la Francia e si avvicina alla Germania, in netta controtendenza rispetto al calo generale registrato da mercati leader come gli Stati Uniti (-11,23%) e il Regno Unito (-9%).

L'elemento distintivo del mercato italiano resta la preferenza per i prodotti di fascia alta. Dei 2,3 milioni di litri importati, 1,9 milioni appartengono alla tipologia "100% agave", che rappresenta l'84,5% del totale. Si tratta di una quota ampiamente superiore rispetto a quelle registrate in nazioni come Spagna (12,8%), Germania (14,3%) e Francia (15,5%).

(ANSA).

