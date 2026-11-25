(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Tra grandi maestri della cucina italiana e nuovi talenti, torna la Guida de L'Espresso, che per la 47esima edizione recupera il nome delle origini, 'La Guida d'Italia', riunendo in un unico volume 300 ristoranti e altrettante cantine. La presentazione stasera al Pirelli HangarBicocca di Milano, davanti a oltre 1.500 ospiti, alla presenza del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Sono 91 i nuovi ingressi tra i ristoranti premiati, di cui 13 debuttano direttamente con quattro o cinque Cappelli. Salgono a 27 i locali con il massimo riconoscimento dei cinque Cappelli, sei in più rispetto allo scorso anno, mentre raddoppiano, da sei a dodici, quelli con il punteggio di 20/20. Tra questi Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Heinz Beck e Davide Oldani. Il premio di miglior giovane chef 2027 è andato a Laura Santosuosso del ristorante Sandì di Milano. Sul fronte del vino, sono dodici le etichette premiate con il massimo dei voti, sette delle quali toscane.

La Guida, curata da Luca Gardini, si presenta in un volume bilingue di circa 800 pagine, a cui si affiancano il magazine trimestrale e l'app. (ANSA).

