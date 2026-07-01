(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Siamo riusciti a incrementare le risorse dai 600 milioni iniziali a oltre 3 miliardi e 150 milioni, che ci ha permesso, quando tutto sarà chiaramente a regime, di arrivare a circa 30.000 aziende agricole che potranno avere un impianto di energia pulita elettrica da pannelli solari. Questo corrisponde anche, quando tutto sarà a regime, a circa il 33% dell'energia elettrica che il sistema agricolo ha bisogno rispetto ai dati come riferimento del 2024". Lo hatto il sottosegretario il sottosegretario di Stato al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Patrizio Giacomo La Pietra a margine della presentazione di "Rinnovabile è Agricoltura", progetto della Cia Agricoltori italiani.

"Quindi - ha aggiunto - credo che da questo punto di vista il ministero abbia fatto un grande passo avanti per rendere il sistema agricolo anche un po' indipendente da quelle che possono essere le oscillazioni che i costi per l'energia hanno, purtroppo, da situazioni di carattere internazionale". (ANSA).

