Le principali associazioni ambientaliste, animaliste e di tutela della natura scendono in piazza il prossimo 26 novembre a Roma, a partire dalle ore 9.30 in Piazza Capranica, per chiedere al Parlamento di fermare la famigerata pdl caccia "Sparatutto", un provvedimento sconsiderato che punta a smantellare la tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi italiani.

La mobilitazione, intitolata "L'Italia ripudia la pdl caccia", nasce dall'allarme profondo generato da una proposta che, se approvata, rappresenterebbe un salto indietro senza precedenti nella conservazione della biodiversità e nella difesa del nostro patrimonio naturale.

Mentre l'Europa chiede agli Stati membri di rafforzare le misure di tutela della natura per contrastare la perdita di biodiversità, - spiegano le associazioni - l'Italia sceglie la direzione opposta, spalancando le porte agli interessi venatori, moltiplicando la pressione sulla fauna e sacrificando un bene comune che appartiene a tutti i cittadini.

Le associazioni denunciano con forza i gravi pericoli per la sicurezza pubblica e i limiti inaccettabili sul diritto collettivo a vivere il territorio. In un Paese dove milioni di persone scelgono di frequentare boschi, montagne, campagne e aree protette per sport, svago o semplice amore per l'ambiente, questa pdl trasforma i luoghi naturali in zone franche per le doppiette.

Il presidio darà voce ad associazioni e cittadini che chiedono politiche fondate sulla scienza, sulla tutela degli ecosistemi e sul rispetto della vita, e rappresenterà un momento di mobilitazione aperto a tutte le persone che ritengono la biodiversità un patrimonio da difendere e non una risorsa da saccheggiare.

Per questo le associazioni Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e WWF italia invitano associazioni, cittadini, volontari, studenti, escursionisti, imprenditori, fotografi naturalisti e tutti coloro che hanno a cuore il futuro della natura italiana a partecipare al presidio.

Giù le mani dalla natura. "Difendiamo gli animali selvatici, gli ecosistemi e la libertà di vivere la natura in sicurezza: il 26 novembre la natura ha bisogno di voi".

