(ANSA) - ROMA, 19 NOV - In Italia l'agricoltura si trova sempre di più a fare i conti con l'accelerata della crisi climatica, ma anche con i rincari e con politiche agricole poco coraggiose. Il tutto mentre nella Penisola non mancano esempi virtuosi di futuro e resilienza che lasciano ben sperare.

I dati sono stati messi in fila da Legambiente anche grazie alle storie dei 12 "Ambasciatori nazionali del territorio" premiati oggi dall'associazione ambientalista a Roma all'VIII Forum nazionale Agroecologia Circolare.

Quello che emerge è un quadro di ombre e luci: in Italia, stando ai nuovi dati dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, negli ultimi quattro anni - dal 2023 a settembre 2026 - l'accelerata della crisi climatica ha "schiacciato" l'agricoltura con ben 161 eventi meteo estremi che hanno causato danni al settore agricolo. Parliamo di una media di 40 eventi all'anno, più di 3 al mese. Un dato preoccupante se si pensa che negli ultimi 12 anni, su un totale di 283 eventi meteo estremi con danni all'agricoltura, più della metà si sono concentrati proprio dal 2023 a settembre 2026.

A preoccupare sono anche altri alert rossi su cui Legambiente pone l'accento: il calo della superfice agricola bio e degli operatori, la vergogna del reddito basso, le pressioni delle agromafie e la piaga del caporalato. I dati parlano chiaro: nel 2025 cala la superficie bio che, stando agli ultimi dati di Ismea, è pari a 2.377.749 ettari, il 19,4% della superficie agricola nazionale, mentre nel 2024 si attestava al 20,2% del 2024. In diminuzione anche il numero degli operatori sceso a 95.389 (-1,8% in confronto all'anno precedente). Eppure, la spesa per i prodotti bio ha toccato il record di 4,4 miliardi di euro (+9,2%), mentre otto regioni e la Provincia autonoma di Bolzano hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% al 2030.

Preoccupa, sottolinea Legambiente, anche l'abbandono delle aree interne collinari e montane con la conseguente crescita della superficie boschiva, mentre in Pianura Padana agricoltura e zootecnia intensive pesano sull'ambiente e al Sud il clima spinge la diffusione delle colture tropicali a scapito di vite, olivo e grano. (ANSA).

