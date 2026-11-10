Le esportazioni tunisine di olio d'oliva hanno raggiunto 399.300 tonnellate, per un valore complessivo di 5,016 miliardi di dinari (circa 1,5 miliardi di euro), nei primi undici mesi della campagna 2025-2026, da novembre 2025 a settembre 2026.

Lo indicano gli ultimi dati dell'Osservatorio nazionale dell'agricoltura (Onagri). Rispetto allo stesso periodo della campagna precedente, le quantità esportate sono aumentate del 48,6%, mentre i ricavi hanno registrato una crescita del 39,4%, rispetto ai 3,599 miliardi di dinari dell'anno precedente.

Nonostante l'incremento delle esportazioni, l'olio venduto sfuso continua a dominare il mercato, rappresentando l'85% dei volumi complessivi, contro il 15% dell'olio confezionato.

Quest'ultimo ha comunque registrato una crescita del 47,2%, raggiungendo 59.800 tonnellate, ma contribuisce soltanto al 19,9% dei ricavi totali. L'olio extravergine rappresenta l'83,4% delle quantità esportate.

L'Unione europea si conferma il principale mercato di destinazione, con il 55,8% dei volumi, seguita dall'America settentrionale (25,2%) e dall'Asia (11,6%). La Spagna è il primo Paese importatore, con una quota del 31%, seguita dall'Italia (19,9%) e dagli Stati Uniti (19,8%). Complessivamente, l'olio tunisino raggiunge oltre 97 Paesi.

In crescita anche il segmento biologico, con 58.800 tonnellate esportate per un valore di 770,5 milioni di dinari (233 milioni di euro). In questo comparto l'Italia figura come primo mercato, assorbendo il 38% delle esportazioni. I dati evidenziano tuttavia una crescita dei volumi superiore a quella dei ricavi, accompagnata da una contrazione del prezzo medio all'esportazione. Resta inoltre centrale per il settore olivicolo tunisino la sfida di aumentare la quota di olio confezionato e commercializzato con marchi nazionali, per accrescere il valore aggiunto delle esportazioni.