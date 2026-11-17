Il caro-carburanti e gli aumenti dei prezzi dell'energia stanno spingendo al rialzo i listini degli alimentari, al punto che alcuni prodotti mostrano rincari record. Lo afferma Adusbef, dopo i dati sull'inflazione diffusi oggi dall'Istat.

La voce alimentari e bevande analcoliche registra a ottobre una inflazione tendenziale del +2,7%, e considerata la spesa alimentare degli italiani questo equivale, a parità di consumi, ad un aggravio di spesa da complessivi 4,8 miliardi di euro su base annua solo per cibi e bevande, spiega Adusbef.

Tra le singole voci, alcuni beni alimentari di largo consumo stanno registrando rincari record: ad ottobre i prezzi dei pomodori aumentano in media del +52,6% su anno, le fragole del +41,3%, i carciofi del +31,4%, gli asparagi del +19,5%, i peperoni del +19,1%, cavolfiori e broccoli +14,8%, l'insalata del +13,7%, i piselli del +13,6%, le melanzane del +12,7% - rivela Adusbef -, le arance segnano un +9,5%, fagiolini +7,8%, patate +7,8%, le uova +7,4%.

"Il caro-carburanti e i rialzi dei prezzi dell'energia pesano sul comparto produttivo e stanno determinando forti rialzi per i generi alimentari - spiega il presidente Adusbef, Antonio Tanza -. Si tratta di rincari preoccupanti perché riguardano una voce di spesa primaria per le famiglie, sempre più costrette a tagliare i consumi anche in tavola per far quadrare i conti a fine mese".

