Il ministro dell'Agricoltura brasiliano, André de Paula, ha espresso "indignazione" per la decisione dell'Unione europea di rinviare il via libera al ritorno del Brasile tra i Paesi autorizzati a esportare carne di pollo e miele nel mercato comunitario.

Secondo il ministro, l'audit condotto dalle autorità europee ha confermato la validità dei controlli sanitari brasiliani e non ci sarebbero motivi tecnici per mantenere il blocco.

Il Comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi Ue (Scopaff) ha rinviato la decisione nella riunione del 17 novembre, dopo che diversi Stati membri hanno chiesto ulteriori chiarimenti sul sistema di controllo adottato da Brasilia. La questione sarà esaminata nuovamente nella prossima riunione, prevista il 7 e 8 dicembre.

"Siamo rimasti molto frustrati, direi indignati", ha dichiarato de Paula, sottolineando che il rapporto dell'audit ha confermato quanto già sostenuto dal governo brasiliano. Il ministro ha aggiunto che il dialogo con Bruxelles coinvolge anche il ministero degli Esteri e il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, e ha chiesto una spiegazione sul trattamento riservato al Brasile.

Le esportazioni di carne e prodotti di origine animale verso l'Ue sono sospese dal 3 settembre, dopo l'esclusione del Paese dall'elenco degli Stati autorizzati in base alle norme europee sugli antimicrobici.

