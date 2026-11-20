L'Italia è leader indiscussa della qualità agroalimentare certificata a livello comunitario. Sulle 3.517 registrazioni totali presenti nell'Unione europea, ben 895 parlano italiano: un primato netto che stacca sensibilmente la Francia, ferma a 779, e la Spagna, terza a quota 401. A certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Ismea-Qualivita, illustrati durante un incontro promosso da Fiere di Parma-Cibus al Parlamento europeo di Bruxelles.

Un primato che trova pieno riscontro nelle scelte dei consumatori: secondo un'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli per Cibus, infatti, per il 65% degli italiani la presenza di un marchio Dop, Igp o Stg rappresenta un fattore determinante al momento di acquistare un prodotto alimentare.

Il peso delle indicazioni geografiche non si esaurisce però entro i confini nazionali. "La Dop Economy rappresenta un motore di sviluppo economico che sta contribuendo a orientare le aziende e le politiche europee per l'agroalimentare", sottolinea Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma. "I risultati si vedono in tutta Europa: dai nostri formaggi, il cui export è cresciuto in dieci anni del 145% rispetto a un già eccellente +90% del Food Made in Italy, alla Feta greca o alle creme fresche francesi, fino alle nostre grandi denominazioni".

La conferma arriva dai numeri raccolti nei diversi Paesi europei: in Spagna, l'export dei prodotti Dop, Igp e Stg è cresciuto nel 2025 dell'8,6% contro il 2,9% dell'agroalimentare; in Grecia le esportazioni di Feta sono aumentate del 97,4% tra il 2020 e il 2025, contro il 72,6% dell'agroalimentare nazionale; in Scozia, tra il 2016 e il 2025, l'export di salmone è salito dell'86,1%, contro il 26,7% dell'export britannico di alimenti e bevande.

L'incontro di Bruxelles anticipa Cibus 2027, in programma a Fiere di Parma dal 4 al 6 maggio e annunciato sold out: attesi 3.000 brand e 3.500 buyer da 80 Paesi, con 18 Regioni e oltre 50 tra consorzi e organizzazioni delle produzioni certificate. In collaborazione con Arepo, inoltre, Cibus ospiterà una grande area dedicata alle Dop di tutta Europa, per favorire l'incontro con gli operatori dei mercati internazionali.

