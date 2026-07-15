(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Lo chef Vincenzo Guarino è il nuovo delegato regionale della Campania di Euro-Toques Italia, la divisione nazionale di Euro-Toques International, l'unica associazione di chef ufficialmente riconosciuta dalla Commissione Europea per la salvaguardia e la promozione della qualità degli alimenti. L'investitura è avvenuta ieri nel corso della tappa campana delle Cene Euro-Toques Italia a Palazzo Acampora di Agerola. Una serata che ha riunito a La Corte degli Dei alcuni tra i più autorevoli interpreti della cucina italiana. Insieme a Vincenzo Guarino, chef de La Corte degli Dei, protagonisti Enrico Derflingher, Lorenzo Montoro, Gianni Tarabini, German Scalmazzi, Nino Fratello e Andrea Impero, che hanno dato vita a una cena dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità.

L'evento fa parte del calendario delle Cene Euro-Toques Italia, un percorso che attraversa le regioni italiane per celebrare questo importante traguardo e promuovere la cultura gastronomica del nostro Paese. Nel corso della serata è stata presentata la Guida Euro-Toques Italia 2026, distribuita ai soci dell'associazione.

"Siamo particolarmente orgogliosi - ha affermato Enrico Derflingher, Presidente Euro-Toques Italia - di affidare la delegazione campana a Vincenzo Guarino, professionista che rappresenta al meglio i valori della nostra associazione e della cucina italiana." (ANSA).

