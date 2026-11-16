(ANSA) - VENEZIA, 16 NOV - L'Asiago DOP sale nuovamente sul podio ai World Cheese Awards 2026, la più grande competizione mondiale del settore, svoltasi a Cordova, in Spagna, e firma la migliore prestazione di sempre in questa manifestazione conquistando 11 medaglie: 4 d'oro, 3 d'argento e 4 di bronzo.

Il concorso ha registrato la partecipazione di 5.330 formaggi da 45 Paesi.

L'Asiago Fresco ha ottenuto 5 medaglie, di cui due ori e un argento, contro le tre di bronzo dello scorso anno, mentre l'Asiago Stagionato si è dimostrato punto di riferimento per le sue caratteristiche organolettiche, con sei medaglie (due ori, due argenti e due bronzi), tre delle quali nella stagionatura Stravecchio. È cresciuto anche il Prodotto della Montagna, con ben sei riconoscimenti, tre dei quali d'oro, a testimonianza del valore di questa produzione.

Le quattro medaglie d'oro premiano l'Asiago DOP Stagionato Stravecchio della Latteria Sociale Villa di Castelgomberto, piccolo caseificio artigianale già sul gradino più alto del podio nel 2025, e tre specialità del Prodotto della Montagna, sopra i 600 metri: l'Asiago Fresco filiera Grün Alpe e l'Asiago Stravecchio, entrambi del Caseificio Pennar e l'Asiago Fresco di Casearia Monti Trentini.

Nell'edizione 2026 giungono anche le medaglie d'argento, assenti nel 2025: all'Asiago Fresco Prodotto della Montagna 60 giorni del Caseificio Pennar e a due Asiago Stagionato di Latterie Vicentine. Completano il risultato le quattro medaglie di bronzo: all'Asiago Fresco del Caseificio San Vito di Povolaro, all'Asiago Stravecchio Prodotto della Montagna 24 mesi di Malga Verde - Fattoria Cortese Società Agricola, all'Asiago Fresco di Monti Trentini e all'Asiago DOP Stagionato 15 mesi Prodotto della Montagna della Malga Dosso di Sotto - Società Agricola Marini. (ANSA).

