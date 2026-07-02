(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Con il governo Meloni abbiamo garantito 165 milioni di euro in tre anni per sostenere la distribuzione di cibo di qualità a chi versa in condizioni di difficoltà economiche. Nel passato la cifra garantita era assai minore, poco meno di cinque milioni di euro l'anno, questo non consentiva alle associazioni del Terzo settore di poter programmare la propria attività e di svolgere il loro lavoro che ha un grandissimo valore sociale. Noi abbiamo invertito la rotta e abbiamo garantito che il minimo fosse di dieci volte superiore. Lo Stato e il Terzo settore collaborano affinché sempre più persone possano avere accesso a cibo di qualità, sostenendo così il nostro sistema agroalimentare". E' quanto dichiara, in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

commentando la firma del decreto che stanzia 54,9 milioni di euro al Fondo nazionale indigenti per il 2026, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. La cifra totale stanziata nel triennio è pari a 164,7 milioni di euro. (ANSA).

