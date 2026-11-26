Con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a tagliare il nastro, è iniziata oggi e proseguirà domani e sabato a Cremona l'81ma edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali.

"L'ascolto e il confronto con i protagonisti dell'intera filiera della zootecnia da latte saranno, come sempre, le cifre stilistiche - evidenzia Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere -. Sappiamo bene che una fiera di successo passa attraverso la capacità di collaborare con le aziende, gli allevatori e i tecnici. Questo modo di fare è piaciuto molto negli ultimi anni, tanto da far tornare a partecipare direttamente aziende nazionali e internazionali. È un lavoro di squadra, conosciamo molto bene l'importanza dei rapporti e di rappresentare tutto il settore in una fiera professionale".

Il ministro Lollobrigida ha ricordato il pacchetto da 1 miliardo e 150 milioni predisposto dal governo a sostegno del settore agricolo, "soldi che vanno ai nostri ragazzi, per favorire il ricambio generazionale". Poi lo sguardo largo al comparto zootecnico: "Non può essere del tutto indipendente dalle importazioni, è vero, ma la nostra agricoltura non può essere ostaggio di altri mercati. Abbiamo il latte con il prezzo più alto d'Europa: una garanzia che il settore lattiero caseario tiene".

Alle Fiere Zootecniche Internazionali sono presenti 600 animali provenienti da tutto il mondo e 400 marchi e buyer da quattro continenti.

