(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - I costi dei carburanti e fertilizzanti "restano alti, a causa di una crisi geopolitica molto impattante su tutti i settori, anche sul settore agricolo.

La nostra possibilità di incidere sulle dinamiche internazionali, anche come Ue, si è dimostrata non particolarmente elevata. Quello che possiamo fare è reagire con investimenti importanti". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine dell'inaugurazione di Eima a BolognaFiere, ricordando le misure di sostegno al mondo agricolo. "Confermiamo un miliardo di euro per il carburante agricolo nella legge finanziaria, a cui si aggiunge il credito d'imposta del 20% per 90 milioni nella prima fase, 70 milioni aggiuntivi, la nostra capacità di convincere anche le grandi aziende fornitrici di gasolio agricolo ad abbattere il costo del 20%". Tutto questo, ha detto, "ha portato in sinergia anche con le Regioni in molti ambiti a ridurre il costo del carburante anche sotto l'euro: questo è un provvedimento che impatta in positivo su una crisi di carattere generale".

In conclusione, il ministro ha ricordato l'intervento anche sui fertilizzanti: "136 milioni che hanno permesso a 540 mila aziende agricole italiane di ridurre del 50% gli aumenti che avevano sopportato e saranno ancora molti gli interventi che svolgeremo in questo senso tra cui l'azzeramento dell'Irpef alle aziende agricole". (ANSA).

